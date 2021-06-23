В стране и мире Роскосмос опубликовал фотографии мыса Фиолент, возле которого произошел инцидент с эсминцем Defender Алексей Курильченко В соцсетях Роскосмоса опубликовали снимки мыса Фиолент, сделанные со спутника. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Корпорация «Роскосмос» опубликовала фотографии мыса Фиолент, расположенного в Республике Крым. Отмечается, что снимок был сделан спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». «Мыс Фиолент — относится к одному из сказочно красивых мест Крыма. Он образовался около 160 миллионов лет назад после мощнейшего извержения вулкана», - говорится в описании в Twitter российской космической корпорации. Ранее возле мыса Фиолент в территориальные воды России зашел британский эсминец Defender. Предварительно предупрежденный о применении оружия в случае нарушения границы, британский корабль никак не отреагировал на это. В результате пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика