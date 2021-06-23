Роскосмос опубликовал фотографии мыса Фиолент, возле которого произошел инцидент с эсминцем Defender
В соцсетях Роскосмоса опубликовали снимки мыса Фиолент, сделанные со спутника.
© Фото: Роскосмос
Корпорация «Роскосмос» опубликовала фотографии мыса Фиолент, расположенного в Республике Крым. Отмечается, что снимок был сделан спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».
«Мыс Фиолент — относится к одному из сказочно красивых мест Крыма. Он образовался около 160 миллионов лет назад после мощнейшего извержения вулкана», - говорится в описании в Twitter российской космической корпорации.
Ранее возле мыса Фиолент в территориальные воды России зашел британский эсминец Defender. Предварительно предупрежденный о применении оружия в случае нарушения границы, британский корабль никак не отреагировал на это. В результате пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь.