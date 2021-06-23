В шаге от войны: малоизвестные факты обороны Севастополя

В середине апреля 1944 года советские войска вышли к Севастополю. На горе Аскети, за которой располагаются Ялта, Алушта и Алупка, откуда виднеется легендарная Сапун-гора и древняя Балаклава, находился командный пункт генерал-лейтенанта Кондрата Мельника.

Именно генерал-лейтенант, командуя отдельной Приморской армией, за три дня освободил Балаклаву, после чего повел части на штурм сложнейшего немецкого укрепрайона на подступах к Севастополю.

Гитлеровцы заняли Севастополь в 1942 году, сломив героическую оборону города только после трех штурмов. Немецкий генерал-фельдмаршал, командующий 11-й армией Фриц Эрих Георг Эдуард фон Манштейн тогда был вынужден подтянуть к Севастополю мощнейшее артиллерийское орудие - пушку «Дора», которая была размещена в 20 км от Бахчисарая. Калибр «Доры» составлял 807 мм, высота лафета пушки достигала высоты трехэтажного дома, длина ствола 32 метра. Экипаж орудия достигал 250 человек.

Свой первый выстрел «Дора» произвела 5 июня 1942 года. Залп семитонного снаряда был сродни землетрясению - во всех окрестных селах выбило окна. Однако орудие, произведенное немецкой фирмой «Крупп», оказалось малоэффективным: ни одного точного попадания в цель, а после 48 выстрелов пушка замолчала из-за износа ствола.

Однако другим орудиям гитлеровцев удалось поразить важнейшие позиции обороны Севастополя, включая башню 30-й береговой батареи. Больше 10 дней ее защитники сражались в полном окружении.

Почти два года немцы удерживали Севастополь. Местных жителей расстреливали тысячами - женщин и детей, стариков. В мае 1944 года после героического штурма Сапун-горы советские воины ворвались на улицы города.

Севастополь был разрушен почти до основания. 98 процентов города лежало в руинах. Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855» была восстановлена впоследствии, в мае 1944 по ее ступеням поднялся боец с Красным знаменем в руках.

Знаменитая белоснежная «Графская пристань» устояла в годы войны - на ее портике моряки праздновали победу в битве за Севастополь - 9 мая 1944 года. А на крыше водной станции «Динамо» 10 мая 1944 года ровно в восемь часов утра четыре бойца - Сковба, Рублев, Пивоваров и Сукиясов установили флаг ВМФ. С этого дня мирная жизнь вновь начала возвращаться в Севастополь.