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22 июня 1941 год: первый удар по Севастополю со стороны фашистской авиации

Виктория Косогляденко
Кира Карон
08:41 22.06.2021
Телеканал «Звезда» рассказывает о первых ударах по Севастополю со стороны немецко-фашистких войск в годы Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Халдей, РИА Новости
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Детально восстановить траекторию первого налета на Советский Союз помогали историки, сотрудники архива, ветераны флота и очевидцы - простые севастопольцы. По всем сводкам первые появилась на радарах в 2 часа 35 минут.

Объект засекли в створе между мысами Тарханкут и Херсонес. В Севастопольскую бухту вражеский бомбардировщик заходил с запада. Имя того, кто управлял самолетом тайна до сих пор.

Бомбардировку совершала 27-ая эскадрилья Бельке. За штурвалами сидели асы ночных полетов, а на борту смертоносное оружие - магнитные мины, Секреты которых на Черноморском флоте тогда не знали.

«И вот если эти неконтактные магнитные мины были бы сброшены на фарватеры, то выходя, большие корабли взрывались бы на этих минах. По сути дела Черноморский флот был бы уничтожен», - рассказала заведующая сектором Великой Отечественной войны Музея Героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.

С румынского аэродрома, держась на удалении от берега, звено Хейнкель летел, чтобы заминировать фарватер и заблокировать корабли Черноморского флота в его собственной базе. Цели немецких летчиков ясны. А вот действия некоторых запутанны и не до конца объяснимы. Что же заставило одного из пилотов ударить не по фарватеру, а по спящему городу? Материалы скрыты, но скорее всего, пилот растерялся под огнем зенитной артиллерии.

Каждый севастополец знает трагическую историю, которая произошла на Подгорной. Жилой дом с одного попадания разрушило до основания. Убитыми под завалами находили целые семьи.

«Первыми в этом списке значится семья Годуадзе. 24 года - Анна, 31 год - Дмитрий и 9 месяцев - Виталик», - рассказала заведующая сектором Великой Отечественной войны Музея Героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.

По приморскому бульвару, мимо памятника затопленным кораблям сегодня излюбленный маршрут для прогулок туристов. Мимо него же в ночь на 22 июня на высоте всего в 500 метров проходили и самолеты Люфтваффе. Они прицеливались сверху по Севастопольской бухте.

Сейчас это не просто символ города-героя. Это обозначение того места, где началась война. Тут у основания монумента разорвалась следующая мина. Тоже сброшенная по ошибке мимо фарватера. Памятник устоял и в первую ночь атаки, и потом выдержал еще четыре года непрерывных бомбардировок.

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