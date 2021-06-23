Голикова: штамм COVID-19 «дельта плюс» в РФ пока отсутствует

Мутировавший штамм коронавируса «дельта плюс», о появлении которого уже сообщили ученые из Индии, в России пока не зафиксирован. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID-19 и вакцинированных», - рассказала Голикова.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер также привела статистические данные, что в России количество привившихся двумя компонентами вакцины от коронавируса уже составляет 16,7 миллиона граждан.