Вгрызаясь в перемешанную землю: военные помогают населению затопленного Крыма
Небольшой поселок в предгорьях Ялты первый принял на себя удар.
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Военнослужащие помогают жителям затопленного Крыма расчищать завалы после ЧС. Накануне в регион прибыл заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко побывала на одном из мест, где проводятся работы - в небольшом поселке в предгорьях Ялты, который первый принял на себя удар. Потоки селей принесли в населенный пункт груды камней. Дома до сих пор засыпаны по самую крышу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что основную часть работ по ликвидации последствий наводнений в Крыму военнослужащие завершат к 27 июня.