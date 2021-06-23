Вгрызаясь в перемешанную землю: военные помогают населению затопленного Крыма

Военнослужащие помогают жителям затопленного Крыма расчищать завалы после ЧС. Накануне в регион прибыл заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко побывала на одном из мест, где проводятся работы - в небольшом поселке в предгорьях Ялты, который первый принял на себя удар. Потоки селей принесли в населенный пункт груды камней. Дома до сих пор засыпаны по самую крышу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что основную часть работ по ликвидации последствий наводнений в Крыму военнослужащие завершат к 27 июня.