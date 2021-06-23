Армия Шойгу назвал сроки завершения работ по ликвидации последствий стихии в Крыму Андрей Аркадьев Подразделения Министерства обороны РФ к 27 июня завершат основной объем работ по борьбе с последствиями ЧС. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Основную часть работ по ликвидации последствий наводнений в Крыму российские военнослужащие завершат к 27 июня, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Основной объем завершим в Керчи сегодня, в Ялте - завтра, в остальных населенных пунктах - 27 июня», - сказал глава военного ведомства на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ. Военнослужащие помогают разгребать завалы, которые оставили мощные грязевые потоки с гор после потопов. Работы проводятся по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. В зоне подтоплений - в Ялте и Керчи - работает усиленная группировка. Задачи военных: расчищать завалы, откачивать воду, доставлять машины, пострадавшие от потопа, подвозить питьевую воду местным жителям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика