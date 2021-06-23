Путин предложил Шойгу провести чемпионат по самбо на корабле Черноморского флота

Корабли Черноморского флота сегодня упоминали не только в связи с инцидентом в Черном море, но и на совещании Президента с членами правительства. Правда, речь шла об исключительно мирных целях.

Владимир Путин поручил Сергею Шойгу организовать на одном из них спортивные соревнования.

«Ко мне обратилась федерация борьбы самбо с просьбой посодействовать провести очередные соревнования по боевому самбо на одном из боевых кораблей Черноморского флота. Помогите, а. Мне кажется, предложение того стоит», - сказал Путин.

Сергей Шойгу согласился с предложением президента, пообещав полное содействие самбистам.