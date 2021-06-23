В ФСВТС заявили, что Россия продаст в 2021 году оружия на сумму около $15 млрд

Россия в этом году продаст оружия на сумму более 15 миллиардов долларов, портфель заказов на начало года на уровне 50 миллиардов долларов, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«По предварительным прогнозам, в 2021 году объем экспорта ПВН существенно не изменится», - приводит РИА Новости его слова.

По словам Шугаева, из-за ситуации с распространением коронавируса, часть клиентов стала меньше приобретать вооружения и военной техники.

В июне глава ФСВТС сообщил, что охотнее всего из российской военной техники покупают образцы ВВС и ПВО. Он добавил, что Россия не оставляет без внимания и продажу сухопутной и военно-морской техники, которая пользуется спросом, несмотря на сложившуюся тяжелую конкурентную среду. В прошлом году Россия поставила военную технику и вооружение в 51 страну, поддерживаются отношения более чем со 100 странами.