Армия В Минобороны РФ назвали инцидент в Черном море с эсминцем Британии нарушением конвенции ООН Алексей Курильченко Министерство обороны России призвало Великобританию провести тщательное расследование нарушения морских границ РФ эсминцем «Дефендер». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rob Powell, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Министерство обороны России и призывает британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца «Дефендер», который допустил нарушение морских границ РФ в Черном море. Отмечается, что данный инцидент является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. «Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем», - сказано в сообщении оборонного ведомства. В Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве. «Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня сего года эсминцем УРО ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Черном море. Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании «Дефендер» сегодня нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра», - сказано в сообщении. По данным Министерства обороны РФ, «эсминец был предварительно предупрежден о возможном применении оружия в случае продолжения незаконного нахождения в территориальных водах РФ». «Экипаж британского эсминца не реагировал на явные сигналы предупреждения в соответствии с морским правом, в связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В целях дополнительного предостережения российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца», - информирует военное ведомство. Ранее, по данным российского оборонного ведомства, «Дефендер» пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. Экипаж британского судна не отреагировал на попытки связаться. Из-за этого пограничные силы открыли предупредительный огонь. После чего самолет Су-24М Черноморского флота выполнил предупредительное бомбометание, сбросив по курсу движения эсминца четыре бомбы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика