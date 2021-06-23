Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Минобороны РФ назвали инцидент в Черном море с эсминцем Британии нарушением конвенции ООН

Алексей Курильченко
16:03 23.06.2021
Министерство обороны России призвало Великобританию провести тщательное расследование нарушения морских границ РФ эсминцем «Дефендер».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rob Powell, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Министерство обороны России и призывает британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца «Дефендер», который допустил нарушение морских границ РФ в Черном море. Отмечается, что данный инцидент является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

 «Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

В Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве.

«Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня сего года эсминцем УРО ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Черном море. Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании «Дефендер» сегодня нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра», - сказано в сообщении.

По данным Министерства обороны РФ, «эсминец был предварительно предупрежден о возможном применении оружия в случае продолжения незаконного нахождения в территориальных водах РФ».

«Экипаж британского эсминца не реагировал на явные сигналы предупреждения в соответствии с морским правом, в связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В целях дополнительного предостережения российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца», - информирует военное ведомство.

Ранее, по данным российского оборонного ведомства, «Дефендер» пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. Экипаж британского судна не отреагировал на попытки связаться. Из-за этого пограничные силы открыли предупредительный огонь. После чего самолет Су-24М Черноморского флота выполнил предупредительное бомбометание, сбросив по курсу движения эсминца четыре бомбы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:02 В стране и мире
Собянин объяснил, что ограничить посещение общепита лучше, чем закрыть его совсем
14:44 Армия
Су-30СМ ВВО сопроводил американский самолет-разведчик над Охотским морем
12:41 Армия
Видео
ГРУ: США пугают партнеров угрозами из Китая и Северной Кореи, чтобы продавать оружие
12:13 В стране и мире
Собянин сообщил о рекордном числе москвичей, записавшихся на вакцинацию за сутки
10:48 Армия
Видео
Путин напомнил о вкладе российских военных в освобождение Сирии от террористов
Популярное
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.