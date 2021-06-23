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«Таких случаев еще не было»: эксперт прокомментировал нарушение британским эсминцем границы РФ

Алексей Курильченко
14:58 23.06.2021
По словам военного эксперта Ивана Коновалова, предупредительный огонь по британскому эсминцу со стороны пограничников РФ был произведен абсолютно законно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rob Powell, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал «Звезде» инцидент с нарушением морской границы РФ британским эсминцем УРО «Дефендер». По его словам, это едва ли не первый случай, когда российским военнослужащим пришлось открыть предупредительный огонь.

«Безусловно, это прецедент - таких случаев, с применением вооружения, еще не было. Конечно, было много ситуаций, когда наша авиация "отгоняла" самолеты потенциального противника от наших границ - и авиация РФ действовала "на грани". Наши моряки, наши летчики всегда действовали согласно международным правилам. Следующий шаг - предупредительное применение вооружения. Ну и после этого - прицельно использование оружия. Все это абсолютно в рамках закона - поскольку британский корабль углубился в территориальные воды РФ» - рассказал Коновалов.

При этом эксперт отметил, что в западных СМИ данный инцидент до сих не предан широкой огласке. Коновалов полагает, что это связано с тем, что иностранные агентства ищут способы «напасть» на Россию в информационном плане. Но сделать это будет сложно - согласно закону именно британский корабль является нарушителем. Эксперт предположил, что нарушение границы было согласовано с Вашингтоном.

По данным министерства обороны РФ, сегодня в 11:52 «Дефендер» пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. Благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России корабль удалось заставить покинуть морскую территорию РФ.

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