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Ученые рассказали о неожиданной опасности хронического стресса

Светлана Иванова
14:48 23.06.2021
Исследователи установили, что генетические факторы хронического стресса влияют на иммунную реакцию клеток мозга, вызывая воспаление – главную причину нейродегенерации.
Ученые рассказали о неожиданной опасности хронического стресса
© Фото: Michael Bihlmayer, imago, Globallookpress
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Хронический стресс может спровоцировать возникновение болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли австралийские ученые, проведя соответствующее исследование. Выводы научной работы опубликованы в журнале Biological Reviews.

В частности, по мнению специалистов из Института медицинских инноваций Университета Кертина, из-за стресса и вызываемого им повышения глюкокортикоидного гормона кортизола меняется поведение иммунной системы мозга, что приводит к развитию дисфункциональной реакции. В результате в мозге происходит хроническое нарушение нормальных процессов, что повышает риск последующей нейродегенерации и, как итог, деменции.

В рамках работы ученые отследили влияние экологических и генетических факторов на гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковую ось, благодаря которой происходит регуляция многих процессов в организме, в том числе пищеварения, иммунитета, настроения и эмоций, сексуальности и управления реакциями на стресс.

По мнению авторов исследования, открытие поспособствует появлению новых рекомендаций по лечению стресса, благодаря чему что в итоге риски развития болезни Альцгеймера среди населения снизятся.

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