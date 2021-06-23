Ученые рассказали о неожиданной опасности хронического стресса

Хронический стресс может спровоцировать возникновение болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли австралийские ученые, проведя соответствующее исследование. Выводы научной работы опубликованы в журнале Biological Reviews.

В частности, по мнению специалистов из Института медицинских инноваций Университета Кертина, из-за стресса и вызываемого им повышения глюкокортикоидного гормона кортизола меняется поведение иммунной системы мозга, что приводит к развитию дисфункциональной реакции. В результате в мозге происходит хроническое нарушение нормальных процессов, что повышает риск последующей нейродегенерации и, как итог, деменции.

В рамках работы ученые отследили влияние экологических и генетических факторов на гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковую ось, благодаря которой происходит регуляция многих процессов в организме, в том числе пищеварения, иммунитета, настроения и эмоций, сексуальности и управления реакциями на стресс.

По мнению авторов исследования, открытие поспособствует появлению новых рекомендаций по лечению стресса, благодаря чему что в итоге риски развития болезни Альцгеймера среди населения снизятся.