В стране и мире «Самый жесткий контроль»: Песков рассказал о производстве вакцин от COVID-19 в России Алена Миронова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жестким контроль за производством вакцин от коронавируса в России. © Фото: Андрей Ольферт, РИА Новости Читайте нас на: Самый жесткий контроль при производстве вакцин от COVID-19 осуществляется соответствующими контрольными ведомствами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Контроль соответствующими контрольными ведомствами, естественно, осуществляется. Разумеется, самый жесткий контроль», - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие меры предпринимаются для контроля качества производства вакцины. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19. По его словам, пик заболеваемости на территории России будет достигнут в ближайшие три недели. В дальнейшем, примерно через два месяца, последует спал распространения заболевания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика