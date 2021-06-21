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Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19

Анна Берестовая
05:34 21.06.2021
Эксперт предсказал время спада нового всплеска коронавируса в России.
Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России будет достигнут в ближайшие три недели. В дальнейшем, примерно через два месяца, последует спал распространения заболевания. Такой прогноз сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый обозначил, что в настоящий период резкое ухудшение ситуации с COVID-19 регистрируется по всей России. Лишь два региона, Якутия и Ингушетия, сохраняют позитивный показатель распространения вируса. Однако, как полагает специалист, на их территории тоже ожидается ухудшение тенденции. Об этом пишет РИА Новости.

Тавадян указал, что в эту волну пандемии заболевание распространяется быстрее. Он также предположил, что «всплеск» коронавируса должен был состояться весной, но оказался отложен на летнее время. Вероятность же нового «всплеска», который может произойти в конце 2021 года, зависит от темпов вакцинации населения.

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