Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России будет достигнут в ближайшие три недели. В дальнейшем, примерно через два месяца, последует спал распространения заболевания. Такой прогноз сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый обозначил, что в настоящий период резкое ухудшение ситуации с COVID-19 регистрируется по всей России. Лишь два региона, Якутия и Ингушетия, сохраняют позитивный показатель распространения вируса. Однако, как полагает специалист, на их территории тоже ожидается ухудшение тенденции. Об этом пишет РИА Новости.

Тавадян указал, что в эту волну пандемии заболевание распространяется быстрее. Он также предположил, что «всплеск» коронавируса должен был состояться весной, но оказался отложен на летнее время. Вероятность же нового «всплеска», который может произойти в конце 2021 года, зависит от темпов вакцинации населения.