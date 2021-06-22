Председатель комитета по транспорту Петербурга рассказал о причине сбоя в движении метро

Председатель комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал «Звезде», как в городе справились с транспортным сбоем и из-за чего он произошел. По словам госслужащего, на данный момент движение поездов в метрополитене полностью восстановлено.

«Сначала разворачивали поезда на «Удельной» и было оперативно организовано информирование и вывоз людей со станции метро «Удельная» трамваями (интервальность где-то одна минута). На втором этапе запустили поезда до станции метро «Проспект Просвещения». К этому моменту было уже организовано бесплатное сообщение автобусами от метро «Проспект Просвещения» до «Парнаса». И сейчас уже полностью восстановлено движение поездов до станции «Парнас». Транспортная система работает в штатном режиме», - объяснил Поляков.

По его словам, высокие температурные режимы могут приводить к определенным сбоям в энергосистеме. Так и в данном случае, экстремальная жара в Северной столице стала причиной проблем с движением подземного транспорта.

«Мы, естественно, проведем разбор сложившейся ситуации с точки зрения оперативности информирования и с точки зрения оперативности организации доставки пассажиров. Из любого инцидента комитет по транспорту всегда делает выводы», - обозначил председатель комитета.

Однако, как подчеркнул Поляков, на сегодняшний день можно сказать, что в данной ситуации максимально оперативно было организовано необходимое транспортное сообщение. В первую очередь ставилась цель дать пассажирам возможность добраться до точек назначения.

«И это дополнительное транспортное сообщение было организовано бесплатно», - добавил он.

Ранее сообщалось, что на «синей» ветке метро Санкт-Петербурга случился сбой в движении поездов. Один из движущихся составов с пассажирами остановился в тоннеле. О пострадавших в результате произошедшего не сообщалось.