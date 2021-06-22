На «синей» ветке метро Петербурга произошел сбой в движении поездов

На второй - «синей» - ветке метро Санкт-Петербурга произошел сбой в движении поездов. Станция «Парнас» закрыта на вход и выход. По данным ТАСС, в тоннеле остановился поезд с людьми, угрозы для здоровья пассажиров нет.

«В тоннеле станции "Парнас" произошел пробой кабеля. Поезда ходят от "Купчино" до "Удельной". Станция "Парнас" закрыта на вход и выход. Выехал на место происшествия вместе с председателем Комитета по транспорту Кириллом Поляковым и начальником Петербургского метрополитена Евгением Козиным», - написал на станице «ВКонтакте» вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Как сообщает ТАСС, на данный момент пассажиров поезда уже вывели на станции по тоннелю. О пострадавших не сообщается.

В конце феврале На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена отсутствовало движение на участке от «Октябрьского поля» до «Полежаевской». Сбой в работе магистрали произошел по техническим причинам.