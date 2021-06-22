В Калининграде стартовала акция «Свеча памяти»

Ровно в 4 утра в Калининграде зажгли десятки свечей у памятника гвардейцам, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг.

Так стартовала акция «Свеча памяти», в которой приняли участие волонтеры, военнослужащие и ветераны.

Лампады и свечи сегодня зажигают в каждом городе и каждом поселке - в память о тех, кто не вернулся с войны.

«Памятник 1200 погибшим воинам-гвардейцам один из первых воинских мемориалов Великой отечественной войны в нашей стране. Он появился в центре поверженного Кенигсберга в сентябре 1945-го. Сегодня здесь зажигают свечи памяти», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Максим Румянцев.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов принял участие в акции «Свеча памяти» в Вашингтоне, которая посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.