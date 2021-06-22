«Свеча памяти»: в Вашингтоне прошла акция ко Дню памяти и скорби

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов принял участие в акции «Свеча памяти», которая посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ровно в 4 утра по московскому времени (21:00 по местному времени) дипломаты, а также сотрудники аппарата военного атташата России, представительства МО по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, а также ученики школы при посольстве России зажгли свечи в сиреневом «Саду памяти» - его разбили на территории российского дипломатического представительства.

«Очень важно, что весь советский народ - русские, татары, азербайджанцы, туркмены, киргизы, украинцы, белорусы - встал плечом к плечу и никто не думал о том, к какой нации он принадлежит. Думали только об одном: как защитить Родину», - подчеркнул Антонов.

Участники почтили минутой молчания память павших на полях сражений, тружеников тыла, погибших в нацистских концлагерях и на оккупированных территориях, блокадников.

«Мы благодарны нашим партнерам, союзникам, которые приняли участие в великой битве, но мы должны с вами признать то, что именно советский народ внес основной вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков», - заявил дипломат.

Мемориальная акция «Свеча памяти» проводится в Вашингтоне вот уже в пятый раз.

В 2019 году мероприятие проходило у Мемориала Второй мировой войны в самом центре Вашингтона. В этом же году, как и в прошлом, пришлось ограничить формат мероприятия из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.