«Помним»: в Ростовской области зажгли свечи в память о погибших на войне

Общий лозунг «Помним» каждый год в ночь на 22-е июня объединяет всю нашу огромную страну. В каждом городе, каждом поселке мы зажигаем лампады и свечи в память о тех, кто выстоял и подарил нам право на жизнь.

Огненные картины войны уже появились во многих регионах, в том числе в Ростовской области. Церемония на легендарных Самбекских высотах прошла с участием Почетного караула и оркестра. Тяжелая поступь военнослужащих, огромный венок у Вечного огня и, конечно, неизменное слово «Помним», выложенное свечами.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов принял участие в акции «Свеча памяти», которая посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.