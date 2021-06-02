Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавний скандал, разразившийся из-за слежки спецслужб Дании и США за европейскими политиками. Дипломат, в частности, отметила, что американская сторона делала ровно то же самое, в чем постоянно обвиняла Россию.

«Самое фантастическое, что работа шла абсолютно легально. Ну, в западном понимании права - по правильным правилам. Об этом свидетельствует "слив" сведений из секретного доклада датской службы военной разведки 2015 года», - написала она на своей странице в Facebook.

Затрагивая тему реакции Дании на случившееся, Захарова обратила внимание на то, что «датский официоз затих». При этом представителя российского Министерства иностранных дел удивила реакция тех, кого прослушивали.

«Соседи - правительства Швеции и Норвегии - потребовали... нет, не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США, не лишения их голосов в каких-нибудь международных структурах. Они потребовали объяснений от Дании. Но так, нежно потребовали. Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: "Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что все болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста"», - подчеркнула Мария Захарова.

Она напомнила, что после случившегося не последовало каких-либо санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН. Также дипломат сообщила, что всего за день до публикации расследования внешнеполитический комитет шведского парламента провел дебаты по российской тематике с участием главы МИД Швеции Анн Линде, где обсуждалась «российская агрессия» на Украине, «негативнее внешнеполитическое влияние» Кремля на постсоветском пространстве и так далее.

«Только все обсудили, как на следующий день беда пришла откуда не ждали - с копенгагенщины. И ведь задор состоявшейся накануне русофобской падучей в шведском парламенте с призывом привлечь Москву к ответственности за то или иное "международное преступление" никаким образом не нашел своего продолжения в комментировании факта антишведского датско-американского шпионажа», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ высказала мнение, что ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что «американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное». Она добавила, что «обиженные страны» пока не придумали, каким образом сформулировать претензию, поскольку «нельзя же сказать прямо: "Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела"».

Захарова также обратила внимание, что кодовое название «евросолидарной операции» - «Данхаммер» (Operation Dunhammer), что в переводе означает «камыш».

«Тот, который шумел ночкой темною, пока деревья гнулись. Ну кто еще так мог назвать спецоперацию? Если русский след не найдут, я расстроюсь», - заключила дипломат.

В конце минувшей недели немецкая газета Süddeutsche Zeitung распространила информацию, согласно которой Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом крупных европейских политических фигур, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.