Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании

Роман Захаров
23:45 02.06.2021
Дипломат напомнила, что после случившегося не последовало каких-либо санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН.
Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавний скандал, разразившийся из-за слежки спецслужб Дании и США за европейскими политиками. Дипломат, в частности, отметила, что американская сторона делала ровно то же самое, в чем постоянно обвиняла Россию.

«Самое фантастическое, что работа шла абсолютно легально. Ну, в западном понимании права - по правильным правилам. Об этом свидетельствует "слив" сведений из секретного доклада датской службы военной разведки 2015 года», - написала она на своей странице в Facebook.

Затрагивая тему реакции Дании на случившееся, Захарова обратила внимание на то, что «датский официоз затих». При этом представителя российского Министерства иностранных дел  удивила реакция тех, кого прослушивали.

«Соседи - правительства Швеции и Норвегии - потребовали... нет, не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США, не лишения их голосов в каких-нибудь международных структурах. Они потребовали объяснений от Дании. Но так, нежно потребовали. Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: "Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что все болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста"», - подчеркнула Мария Захарова.

Она напомнила, что после случившегося не последовало каких-либо санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН. Также дипломат сообщила, что всего за день до публикации расследования внешнеполитический комитет шведского парламента провел дебаты по российской тематике с участием главы МИД Швеции Анн Линде, где обсуждалась «российская агрессия» на Украине, «негативнее внешнеполитическое влияние» Кремля на постсоветском пространстве и так далее.

«Только все обсудили, как на следующий день беда пришла откуда не ждали - с копенгагенщины. И ведь задор состоявшейся накануне русофобской падучей в шведском парламенте с призывом привлечь Москву к ответственности за то или иное "международное преступление" никаким образом не нашел своего продолжения в комментировании факта антишведского датско-американского шпионажа», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ высказала мнение, что ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что «американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное». Она добавила, что «обиженные страны» пока не придумали, каким образом сформулировать претензию, поскольку «нельзя же сказать прямо: "Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела"».

Захарова также обратила внимание, что кодовое название «евросолидарной операции» - «Данхаммер» (Operation Dunhammer), что в переводе означает «камыш».

«Тот, который шумел ночкой темною, пока деревья гнулись. Ну кто еще так мог назвать спецоперацию? Если русский след не найдут, я расстроюсь», - заключила дипломат.

В конце минувшей недели немецкая газета Süddeutsche Zeitung распространила информацию, согласно которой Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом крупных европейских политических фигур, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:28 В стране и мире
В посольстве России в Египте раскрыли обстоятельства смертельного ДТП с туристами
23:10 В стране и мире
Видео
Преступная «спецоперация»: как мошенникам удалось обокрасть сидевшего рядом с Путиным на параде ветерана
22:58 В стране и мире
Минтранс ФРГ разрешил российским самолетам приземляться в стране
20:09 В стране и мире
Путин провел переговоры с президентом Всемирного банка
12:00 Армия
Видео
В Минобороны заявили, что Россия будет следить за ходом американо-украинских учений Sea Breeze
Популярное
Видео
Первый летний снег в российском регионе сняли на видео
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Опубликованы кадры пожара на самом большом корабле ВМФ Ирана
Врач рассказал, кому опасно есть арбузы
Видео
Американка вышла с голыми руками на медведя, чтобы защитить своих собак
Мясников рассказал о ночном симптоме серьезной болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.