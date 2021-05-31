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Макрон назвал неприемлемой возможную слежку США за первыми лицами Европы

Анна Касаткина
20:40 31.05.2021
Компетентные органы займутся установлением всех обстоятельств произошедшего, отметил президент.
Макрон назвал неприемлемой возможную слежку США за первыми лицами Европы
© Фото: Aurelien Morissard, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Франция ожидает пояснения от Дании и США в связи с возможной слежкой за европейскими политиками. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что привержен доверию между европейской и американской стороной, и что между ними «нет места подозрениям».

«Мы ожидаем полной ясности. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнеры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений», - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.

Глава государства подчеркнул, что подобное неприемлемо между союзниками, а также между союзниками и европейскими партнерами. По его словам, для выяснения всех обстоятельств произошедшего будут вести дискуссии компетентные органы.

Ранее ряд европейских СМИ сообщили о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности США следить за европейскими политиками в 2013 году. По их данным, для прослушки использовалась станция недалеко от Копенгагена. Перехватывались, как утверждается, разговоры первых лиц Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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