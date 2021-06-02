Минтранс ФРГ разрешил российским самолетам приземляться в стране
Ранее были отменены некоторые авиарейсы между двумя странами.
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Немецкий минтранс подтвердил получение разрешения на полеты Lufthansa в Россию. Также ведомство разрешило российским самолетам снова приземляться в Германии.
Напомним, ранее из-за отсутствия соответствующих разрешений на совершение полетов в июне российские авиакомпании и немецкая Lufthansa отменили ряд авиарейсов между двумя странами.
Позже в минтрансе ФРГ уточнили, что разрешения для российских перевозчиков будут предоставлены сразу же после получения от Росавиации разрешений для Lufthansa, передает агентство dpa со ссылкой на ведомство.
В конце мая в немецкой авиакомпании Lufthans заявили о наличии разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии. Отмечалось, что авиакомпания выполняла рейсы в РФ в обычном режиме.