Минтранс ФРГ разрешил российским самолетам приземляться в стране

Немецкий минтранс подтвердил получение разрешения на полеты Lufthansa в Россию. Также ведомство разрешило российским самолетам снова приземляться в Германии.

Напомним, ранее из-за отсутствия соответствующих разрешений на совершение полетов в июне российские авиакомпании и немецкая Lufthansa отменили ряд авиарейсов между двумя странами.

Позже в минтрансе ФРГ уточнили, что разрешения для российских перевозчиков будут предоставлены сразу же после получения от Росавиации разрешений для Lufthansa, передает агентство dpa со ссылкой на ведомство.

В конце мая в немецкой авиакомпании Lufthans заявили о наличии разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии. Отмечалось, что авиакомпания выполняла рейсы в РФ в обычном режиме.