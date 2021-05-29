В стране и мире Немецкая авиакомпания получила разрешение на полеты в РФ в обход Белоруссии Кира Карон Еженедельно есть пять рейсов в Москву и четыре в Санкт-Петербург. © Фото: Massimo Insabato globallookpress Читайте нас на: У немецкой авиакомпания Lufthans имеется разрешение на полеты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии. «У Lufthansa были необходимые разрешения с самого начала», - сообщила представитель пресс-службы авиакомпании «Интерфаксу». Она добавила, что авиакомпания сейчас выполняет рейсы в Россию в обычном режиме. Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США призвало авиаперевозчиков проявлять повышенную осторожность во время полетов над территорией Белоруссии, до тех пор, пока управление «не проведет полную оценку действий». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика