Немецкая авиакомпания получила разрешение на полеты в РФ в обход Белоруссии
Еженедельно есть пять рейсов в Москву и четыре в Санкт-Петербург.
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У немецкой авиакомпания Lufthans имеется разрешение на полеты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.
«У Lufthansa были необходимые разрешения с самого начала», - сообщила представитель пресс-службы авиакомпании «Интерфаксу».
Она добавила, что авиакомпания сейчас выполняет рейсы в Россию в обычном режиме.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США призвало авиаперевозчиков проявлять повышенную осторожность во время полетов над территорией Белоруссии, до тех пор, пока управление «не проведет полную оценку действий».