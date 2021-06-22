Один человек пострадал при пожаре на складе с лакокрасочной продукцией под Рязанью

В селе Поляны Рязанской области произошло возгорание на складе лакокрасочной продукции. В результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован. Площадь возгорания составляет 160 квадратных метров.

«Горит склад на улице Терехина в селе Поляны. Предварительно сообщили, что склад с битумом и краской, площадь возгорания 160 кв. метров. Один сотрудник склада пострадал, у него ожоги, он госпитализирован», - цитирует ТАСС сообщение ЕДДС по Рязанскому району.

Ранее стало известно о возгорании в здании МВД в Москве. Люди были эвакуированы.