Один человек пострадал при пожаре на складе с лакокрасочной продукцией под Рязанью
В Рязанской области горит склад лакокрасочных изделий на площади 160 «квадратов».
© Видео: Youtube, GOLD STAR © Фото: МЧС РФ
В селе Поляны Рязанской области произошло возгорание на складе лакокрасочной продукции. В результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован. Площадь возгорания составляет 160 квадратных метров.
«Горит склад на улице Терехина в селе Поляны. Предварительно сообщили, что склад с битумом и краской, площадь возгорания 160 кв. метров. Один сотрудник склада пострадал, у него ожоги, он госпитализирован», - цитирует ТАСС сообщение ЕДДС по Рязанскому району.
Ранее стало известно о возгорании в здании МВД в Москве. Люди были эвакуированы.