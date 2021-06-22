СМИ: в центре Москвы загорелась серверная в здании МВД
СМИ сообщили о пожаре в серверной здания столичного МВД.
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В серверной на шестом этаже здания МВД в Москве произошел пожар. Как сообщает ТАСС, из здания эвакуировали людей, о пострадавших не сообщается.
«На шестом этаже, в серверной здания МВД на Житной, дом 12а произошел пожар. Люди из здания эвакуированы», - цитирует ТАСС сообщение источника.
Ранее стало известно о возгорании на электроподстанции в подмосковной деревне Мякишево. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.