СМИ: в центре Москвы загорелась серверная в здании МВД

В серверной на шестом этаже здания МВД в Москве произошел пожар. Как сообщает ТАСС, из здания эвакуировали людей, о пострадавших не сообщается.

«На шестом этаже, в серверной здания МВД на Житной, дом 12а произошел пожар. Люди из здания эвакуированы», - цитирует ТАСС сообщение источника.

Ранее стало известно о возгорании на электроподстанции в подмосковной деревне Мякишево. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.