В Подмосковье присвоен повышенный ранг опасности пожару на электроподстанции
На электроподстанции в деревне Мякишево загорелась емкость с маслом.
© Фото: МЧС РФ
На электроподстанции в подмосковной деревне Мякишево произошел пожар. Возгоранию присвоен повышенный ранг опасности.
«Под Наро-Фоминском в деревне Мякишево произошло возгорание подстанции, горит емкость с маслом на 3 тонны. Есть угроза двум соседним емкостям. Пожару присвоен повышенный ранг», - сообщил источник агентству ТАСС.
О пострадавших и площади возгорания не сообщается.