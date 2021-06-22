В стране и мире В Подмосковье присвоен повышенный ранг опасности пожару на электроподстанции Алексей Курильченко На электроподстанции в деревне Мякишево загорелась емкость с маслом. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: На электроподстанции в подмосковной деревне Мякишево произошел пожар. Возгоранию присвоен повышенный ранг опасности. «Под Наро-Фоминском в деревне Мякишево произошло возгорание подстанции, горит емкость с маслом на 3 тонны. Есть угроза двум соседним емкостям. Пожару присвоен повышенный ранг», - сообщил источник агентству ТАСС. О пострадавших и площади возгорания не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика