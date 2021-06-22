Путин по телефону обсудил с президентом Кубы сотрудничество двух стран и годовщину начала ВОВ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем. В ходе диалога стороны обсудили сотрудничество двух стран. Также Путин поделился впечатлениями о прошедшем в Женеве российско-американском саммите.

«Затронут ряд актуальных аспектов российско-кубинского сотрудничества в различных областях, включая дальнейшую координацию по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент Кубы выразил Путину слова поддержки в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны. Диас-Канель подчеркнул, что на Кубе бережно хранят память о подвиге советского народа и отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом. Президенты указали на важность сохранения и отстаивания правды о событиях тех лет и недопустимости переписывания истории.