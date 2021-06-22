Около 10 тысяч военных готовы подключиться к помощи жителям Крыма

Военные готовы направить в Крым еще десять тысяч человек для ликвидации последствий наводнения. Об этом в ходе селекторного совещания доложили доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу на селекторном совещании врио командующего Южным военным округом Сергей Кузавлев.

«В настоящее время в войсках округа дополнительно создан резерв специальной техники, в первую очередь самосвалы, бульдозеры, большегрузные автомобили высокой проходимости, общей численностью до 600 единиц, а также около 10 тысяч военнослужащих», - сказал он.

Военнослужащие помогают разгребать завалы, которые оставили мощные грязевые потоки с гор после потопов. Работы проводятся по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В зоне подтоплений - в Ялте и на Керченском полуострове - работает усиленная группировка. Задачи военных: расчищать завалы, откачивать воду, доставить машины, пострадавшие от потопа, подвозить питьевую воду местным жителям.