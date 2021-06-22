Рестораны в Москве будут принимать иностранцев только с отрицательным тестом на COVID-19

Граждане иностранных государств смогут посещать московские рестораны только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который может быть им выдан в одной из столичных клиник. В случае отрицательного анализа крови, приехавшему в Москву туристу выдается QR-код.

Как сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, в Москве работает достаточно большое количество экспатов, которые уже привились вакциной «Спутник V» и могут так же с QR-кодом проходить в рестораны.

«Уже на этой неделе будет возможность большому количеству иностранных граждан также сделать прививку. А те, кто приехал на несколько дней, то, пожалуйста, они могут сделать ПЦР и 72 часа также ходить в рестораны», - сказал Немерюк.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что данная мера вводится с 28 июня и будет актуальна не только для иностранцев в столице, но и для всех ее жителей, которые собираются посетить заведения общественного питания. Доказательством наличия защиты от COVID-19 является QR-код, который можно получить на сайтах Госуслуг или регистратуре поликлиник. Бумажные справки приниматься не будут.