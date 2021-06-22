В Москве дети смогут посещать общепит при предоставлении ПЦР-теста

При посещении ресторанов и других заведений общепита несовершеннолетние или их родители должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество, опять же есть возможность сделать ПЦР. 72 часа он будет действовать», - цитирует «Интерфакс» заявление руководителя.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что посещать места общественного питания с 28 июня смогут лишь люди с защитой от коронавируса. Отмечается, что доказательством наличия защиты является QR-код, который можно получить на сайтах госуслуг или регистратуре поликлиник.