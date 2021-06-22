Меркель в беседе с Путиным выразила чувства сопереживания из-за страданий, которые принесли нацисты

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила чувства сопереживания из-за неисчислимых бед и страданий, которые принесла война, развязанная нацистским режимом. Об этом политик заявила в телефонной беседе с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

Разговор российского лидера с Меркель в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в РФ Днем памяти и скорби произошел по инициативе германской стороны.

Оба политика обратили внимание на то, как важно сохранить историческую память о трагических событиях тех лет. При этом собеседники подчеркнули, что преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов имело ключевое значение для судеб послевоенной Европы. Лидеры двух стран также указали на необходимость обеспечения безопасности общего континента, что возможно лишь совместными усилиями.

Кроме того, глава РФ информировал канцлера Германии о главных итогах российско-американского саммита, который состоялся в Женеве 16 июня.