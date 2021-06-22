В Волгограде зажгли огненную Родину-мать из множества горящих свечей
«Огненные картины войны» появляются во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в ночь с 21 на 22 июня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Свечи памяти традиционно зажгут во всех регионах страны в ночь с 21 на 22 июня.
«Огненные картины войны» появляются во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.
Участники акции создадут в каждом из них изображение из свечей, посвященное вкладу региона и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединит общий лозунг - «Помним».
В Волгограде создали свою «Огненную картину», олицетворяющую самый знаменитый монумент города - Родину-мать.