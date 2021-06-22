Вирусологи оценили влияние жары на заболеваемость коронавирусом

Вирусологи усомнились, что ожидаемый 40-градусный зной в Москве, может привести к снижению заболеваемости COVID-19. По мнению профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и вирусолог Анатолия Альтштейна, вирус передается от человека к человеку на коротком расстоянии, и жара не успеет на него подействовать.

Как пояснил специалист в комментарии «Ленте.ру», в Индии и Бразилии «пожарче» будет, чем в столице России, поэтому надеяться на то, что погода «как-то сильно повлияет на передачу вируса, не стоит».

В свою очередь заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов призвал использовать средства индивидуальной защиты при любой погоде. По словам биолога, заражение COVID-19 происходит через прямой контакт, и если во время зноя люди откажутся от ношения масок, инфицирование будет происходить так же, «как без жары».

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в городе и связала увеличение случаев заражения с распространением индийского штамма, невнимательным отношением горожан к соблюдению мер безопасности и низким процентом вакцинации.