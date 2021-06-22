Переболевшим COVID-19 москвичам объяснили, когда идти на прививку

Москвичам, которые переболели коронавирусом или вакцинировались полгода назад, рекомендовано вновь сделать прививку. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Мы настоятельно рекомендуем всем, кто переболел больше чем полгода назад или вакцинировался полгода назад, сделать соответствующую прививку», - сказала чиновница в комментарии телеканалу «России 24».

Ракова также подчеркнула, что за три недели в Москве наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. По словам заммэра, число выявленных случаев выросло почти на 100%. При этом 90% новых случаев заболевания COVID-19 вызваны индийским штаммом, указала Ракова.

Другими причинами роста заболеваемости коронавирусом в Москве чиновница также назвала невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности и низкий процент вакцинации.