В Кубинке реконструировали события начала Великой Отечественной войны
Военно-историческая реконструкция событий начала Войны прошла в подмосковной Кубинке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
В музее под открытым небом «Поле Победы» в подмосковной Кубинке прошла военно-историческая реконструкция событий начала Великой Отечественной войны. Постановка описывает ряд эпизодов начального периода Войны - с 22 июня до середины июля 1941 года.
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