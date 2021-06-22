В Кубинке реконструировали события начала Великой Отечественной войны

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Реконструкция основана на документальных источниках Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. В организации и проведении реконструкции приняли участие 250 человек, в том числе военнослужащие Военного университета и представители военно-исторических клубов России.

«Важность реконструкции заключается в том, что в год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы должны вспомнить от тех людях, которые ценой своей жизни позволили сегодня жить нам, нашим детям. Память об этом должна передаваться из поколения в поколение, как всегда это было в России», - сказал после завершения мероприятия начальник кафедры истории войн и военного искусства Военного университета Минобороны РФ полковник Александр Макклачков.

Были воссозданы оборонительные операции на заставах Белорусского пограничного округа 22 июня 1941 года, когда Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против СССР.