В парке «Патриот» пройдет военно-историческая реконструкция начала войны

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби в подмосковном парке «Патриот» пройдет военно-историческая реконструкция начала Великой Отечественной войны. В настоящее время идет активная подготовка к предстоящему мероприятию.

Реконструкцию проведут на Поле Победы, у Главного храма Вооруженных сил РФ. Происходящее будет приближено к достоверным событиям. Участники воссоздадут события военных лет, в частности бои за Брестскую крепость. Задействованы как любители, так и профессионалы. Среди участников есть студенты военных вузов Министерства обороны.

Двадцать второе июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. По всей стране и за рубежом сегодня проходят памятные мероприятия и акции, посвященные 80-й годовщине события.