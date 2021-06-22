Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных

Одним из основных симптомов при инфицировании коронавирусом у людей, прошедших вакцинацию, является чихание. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на результаты исследования ZOE COVID Symptom Study.

Согласно выводам научной работы, пациенты, привившиеся от COVID-19, однако позже все же заразившиеся вирусом, часто жаловались на чихание. По мнению специалистов, при учащении случаев чихания вакцинированным стоит остаться дома и сделать тест на наличие COVID-19.

При этом специалисты также призвали обращать внимание и на другие симптомы вирусной инфекции, включая лихорадку, озноб, кашель, потерю обоняния и вкуса, головную боль, одышку, боли в груди и дискомфорт с кишечником. Хотя других признаков может и не наблюдаться. Медики отметили, что само по себе чихание может указывать не на коронавирус, а на сезонную аллергию, эпизоды которой часто распространены в теплое время года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 большое число жителей города. Сделать это нужно очень быстро, чтобы создать эффективный барьер и предупредить развитие инфекции.