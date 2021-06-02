Московскую конференцию по безопасности посетят от 50 глав оборонных ведомств стран мира

Как бороться с фальсификацией истории и фейками, не допустить распространения оружия массового поражения и противостоять киберугрозам - эти вопросы, и не только их, обсудят участники Московской конференции по международной безопасности.

О повестке международного форума, который пройдет с 22 по 24 июня, рассказали организаторы. Мероприятие предстоит масштабное - уже известно, что в нем примут участие руководители военных ведомств и командующие вооруженными силами как минимум 50 стран мира. Конференция пройдет уже в девятый раз.

Отдельные сессии будут посвящены военному сотрудничеству в Африке и на Ближнем Востоке, переходу к экономическому развитию в Сирии, а также безопасности в Европе.