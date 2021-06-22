РФС оценит работу Черчесова в сборной России на Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) проведет внеочередной исполком, в ход которой будет оценена работа тренера Станислава Черчесова при подготовке сборной России по футболу к чемпионату Европы.

«В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», - сообщили журналистам в РФС.

Вчера, 21 июня, сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. Таким образом российская команда заняла последнее место в группе и покинула чемпионат.