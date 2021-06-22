Президент ФРГ почтил память павших в Великой Отечественной войне

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День памяти и скорби почтил память погибших в Великой Отечественной войне и возложил венок к мемориалу советским солдатам, расположенном в Панкове, округе Берлина.

«Никто на этой войне не понес больше жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза. И все же эти миллионы не так прочно укоренились в нашей памяти, как того требуют их страдания и наша ответственность», - ранее заявил федеральный президент в своей речи.

Ранее в Нижнем Новгороде состоялось памятное мероприятие «Сад памяти», посвященное 80-летию начала Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби в парке Славы участники мероприятия возложили цветы у Монумента боевой и трудовой славы автозаводцев.