В Нижнем Новгороде акцией «Сад памяти» почтили погибших в Великой Отечественной войне

В Нижнем Новгороде состоялось памятное мероприятие «Сад памяти», посвященное 80-летию начала Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби в парке Славы участники мероприятия возложили цветы у Монумента боевой и трудовой славы автозаводцев.

В мероприятии приняли участие представители правительства региона и волонтеры Победы. После возложения цветов в парке был посажены деревья - «Сад памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны горьковчан и их подвига во имя жизни будущих поколений.

«Сегодня в каждой семье вспоминают своих родных - участников Великой Отечественной войны. Всего на фронт из Горьковской области ушло более 880 000 человек, треть из них не вернулась домой. С особой благодарностью мы вспоминаем тружеников тыла, которые снабжали фронт лучшей военной техникой и своим героическим трудом заслужили присвоение Нижнему Новгороду звания Города трудовой доблести. Память о событиях военных лет всегда будет жить в памяти нижегородцев и в наших сердцах», - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

У Монумента боевой и трудовой славы в 12.15 прошла Всероссийская минута молчания, чтобы жители всей страны смогли вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражения Великой Отечественной войны. Именно в эти минуты, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и начале Великой Отечественной войны.