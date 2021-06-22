Российского легкоатлета Шубенкова признали невиновным в употреблении допинга

С российского легкоатлета Сергея Шубенкова сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе независимого легкоатлетического дисциплинарного органа (Athletics Integrity Unit).

Ранее в пробе, взятой у Шубенкова, выявили содержание низкой концентрации ацетазоламида. Позднее выяснилось, что положительный результат был получен из-за содержания вещества в таблетках, которые принимал сын спортсмена - поскольку в три месяца дети не могут глотать таблетки, препарат специальным образом подготавливали.

«От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всём разобраться», — написал спортсмен в своем аккаунте в Instagram.

Сергей Шубенков является чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы.