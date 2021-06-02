Байден заявил о санкциях против РФ на фоне обвинений в кибератаках

Американский лидер Джо Байден заявил, что «внимательно изучает» вопрос об ответных мерах против РФ в связи с обвинениями в якобы недавних кибератаках.

«Я внимательно изучаю этот вопрос», - прокомментировал политик, передает РИА Новости.

Во время одного из публичных мероприятий Байден спросили по поводу новых санкций против России в связи с приписываемой ей причастностью к совершению кибератак на объекты США. Якобы, РФ накануне атаковала крупнейшего в мире производителя мяса JBS.

Кроме того, Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин таким образом «испытывает его на прочность».

Ранее сообщалось, что Евросоюз направил США проект заявления для саммита 15 июня, в котором предлагается сообщить об ответе на «негативное поведение и враждебные действия» России.