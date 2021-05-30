СМИ: в ЕС предложили США ответить на «враждебные действия» РФ

Евросоюз направил США проект заявления для саммита 15 июня, в котором предлагается сообщить об ответе на «негативное поведение и враждебные действия» России. Отмечается, что саммит ЕС-США пройдет за день до встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена.

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий», - говорится в документе, процитированным агентством Bloomberg.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможных санкциях ЕС против Москвы на фоне инцидента с Ryanair в Минске, заявила, что Россия не ждет европейских санкций, но в Евросоюзе они появляются сами по себе, вне зависимости от событий.