Ракова: в городе не отмечают улучшений с COVID-19

Власти Москвы не отмечают улучшений в ситуации с распространением COVID-19 в столице. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе», – приводит РИА Новости слова Анастасии Раковой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что «история с коронавирусом» в Москве повторяется, однако в этот раз с более серьезными последствиями. Глава города также отметил, что среди москвичей уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в последнее время резко снизился - с 60% до 25%.