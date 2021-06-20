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COVID-19 «молодеет»: Собянин констатировал рост инфицированных среди москвичей до 40 лет

Ян Брацкий
11:01 20.06.2021
Столичный мэр призвал не откладывать вакцинацию, так как привитые не заболевают или переносят инфекцию в значительно более легкой форме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Orna Wachman, Pixabay
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В Москве отмечается большое количество инфицированных коронавирусом молодых людей. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Сейчас, отмечает градоначальник, необходимо вакцинировать от COVID-19 огромное количество жителей города. Сделать это нужно очень быстро, чтобы создать эффективный барьер для инфекции.

«Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если вакцинированный человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вируса», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Всем остальным, тем кто переболел, привился или еще не задумывался об этом, Собянин посоветовал продолжать соблюдать санитарные требования. К ним относятся обязательное ношение медицинской маски, защитных перчаток и соблюдение социального дистанцирования.

«В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», - заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что у 90 процентов вновь заразившихся в Москве обнаружен индийский штамм коронавируса. Он распространяется быстрее уханьского и является более агрессивным. Сейчас столица лидирует среди других российских городов по числу больных COVID-19. Всего в мегаполисе выявлены 1 278 265 случаев заражения, из них 9 120 только за последние сутки.

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