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Волонтеры Победы исполняют мечту 100-летнего ветерана

Анна Берестовая
01:40 22.06.2021
Волонтеры Победы помогают столетнему ветерану Великой Отечественной войны осуществить мечту.
© Видео: Волонтеры Победы © Фото: Минобороны РФ
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Активисты движения Волонтеры Победы исполняют мечту Миркина Абрама Израилевича, участника Великой Отечественной войны, родившегося на территории Белоруссии. Ветеран мечтает посетить страну и школу в городе Хотимске Могилевской области, где он учился до войны.

В годы войны Абрам Израилевич принимал участие в Ленинградской битве и был награжден орденом Красной Звезды. В этом году герою исполнится 101 год. Несмотря на это, он обладает крепким здоровьем и недавно переболел коронавирусной инфекцией без каких-либо осложнений. Долгое время ветеран мечтал посетить родные края, и 23 июня его заветное желание осуществится.

«Такие люди, как Абрам Израилевич, вдохновляют и заряжают невероятной силой и эмоциями! Именно у таких людей стоит учиться молодежи. В свои 100 лет он подвижен и энергичен, даже провел для нас, волонтеров, зарядку!» – восхищается руководитель Движения Ольга Амельченкова.

Ветеран вместе с Волонтерами Победы находятся в Беларуси уже несколько дней. Перед долгожданной поездкой в Хотимск он принял участие в торжественной встрече Поезда Победы в Бресте и акции «Сад памяти», а также лично провел для активистов Движения зарядку и пообщался с молодежью.

«Та работа, которая проводится Волонтерами Победы, очень необходима для жизни наших народов. Они все делают безвозмездно. Молодцы! Это молодежь, в которой воспитан патриотизм. Именно он в годы войны сыграл главную роль в обороне нашей страны. Патриотизм помог нам победить злейшего врага человечества – нацизм. Поэтому мы должны и сегодня прививать любовь к Родине современному поколению», –отметил Миркин Абрам Израилевич, ветеран Великой Отечественной войны.

Ранее в преддверии Дня памяти и скорби волонтеры Победы вместе с партией «Единая Россия» завершили международный субботник, посвященный 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Благоустройство памятных мест началось 17 апреля, а 19 июня масштабная акция завершилась уборкой воинских мемориалов и захоронений, а также жилищ ветеранов.

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