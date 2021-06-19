В преддверии Дня памяти и скорби волонтеры Победы и ЕР благоустроили более 21 тысячи памятных мест

В преддверии Дня памяти и скорби волонтеры Победы и партия «Единая Россия» по всей России и за ее пределами завершили международный субботник, посвященный 80-летию Великой Отечественной войны. Благоустройство памятных мест началось 17 апреля, а 19 июня масштабная акция завершилась уборкой воинских мемориалов и захоронений, также активисты привели в порядок территории у домов ветеранов.

«Международный субботник объединил более 38 000 жителей России и соотечественников за рубежом, потому что это касается самого ценного для любого народа - памяти о предках и земляках, истории родной земли. За время проведения акции мы привели в порядок более 21 000 памятных мест и мемориалов», - поделилась руководитель «Волонтеров Победы», Член Президиума Генсовета партии Ольга Амельченкова.

На территории Вологодской области волонтеры и члены партии благоустроили воинские захоронения на Введенском кладбище. В Дагестане субботник прошел на территории кладбища воинских и братских захоронений. В апреле волонтеры привели там в порядок надгробные плиты.

«Участие в Международном субботнике - это уникальная возможность для каждого участника прикоснуться к истории войны и Великой Победы. Отдать дань памяти воинам, которые погибли, защищая свою Родину», - прокомментировал активист движения из Республики Башкортостан Шабиева Элеонора.

В Башкортостане участники акции проверили все захоронения: сравнили даты, имена, а после этого провели уборку и обновили архив. Таким образом была восстановлена часть потерянных данных, и историческая память была сохранена еще на долгие годы.