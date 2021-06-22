Песков заявил, что те, кто не привит и не имеет антител от COVID-19, попадут в менее выгодное положение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что непривитые от коронавируса и не имеющие антител россияне так или иначе попадут в менее выгодное положение. Он отметил, что «дискриминация неминуемо наступит».

«Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение чем те, кто имеет иммунитет - либо переболев, либо сделав прививку», - сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить. Об этом он сообщил на встрече депутатами Государственной думы седьмого созыва.