Путин заявил, что угроза COVID-19 не отступила

Президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить. Об этом он сообщил на встрече депутатами Государственной думы седьмого созыва.

«К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила», - сказал Путин.

Он добавил, что ситуация с COVID-19 была тяжелой весной и летом прошлого год.



«Все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину», - отметил он.

Ранее стало известно, что в России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавируса для граждан, чей уровень антител стал недостаточным. Отмечается, что прививку будут делать даже беременным женщинам.