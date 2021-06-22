В России власти задумались о многократном увеличении штрафов за выброс мусора из авто

Российское правительство поддержало совместную с Мосгордумой инициативу о введении штрафа за выброс мусора из машины. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников «Российской газете». По его словам, согласно проекту федерального закона, предполагается увеличение штрафов за незаконный сброс отходов. Правонарушения будут фиксироваться при помощи фото- и видеосъемки.

Инициатива предусматривает существенный рост штрафов за выброс мусора из автомобиля: вместо одной-двух тысяч рублей владельцу легковушки придется заплатить 10 тысяч рублей, в 100 тысяч будет оцениваться нарушение, произведенное из грузового авто. При повторном нарушении сумма штрафа поднимется до 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Законопроект также предполагает изъятие транспортных средств у нарушителей. По данные издания, речь идет о юридических лицах, чья деятельность наносят серьезный экологический вред.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность принятия закона о штрафах за выброс мусора из автомобиля, заверила, что сначала инициативу изучат и обсудят с общественностью.

«Если призывы к сознательности пока не работают, может быть, надо таким образом начать воспитывать, а потом все это отменять. Тогда уже люди будут соблюдать все эти правила», - заявила Матвиенко на пресс-конференции.

В целом автоэксперты положительно отреагировали на предложение, однако задались вопрос о том, как будет проходить процесс фиксации правонарушения. Так, юрист Константин Шутов в комментарии РИА Новости напомнил, что невозможно на каждый метр поставить камеры.